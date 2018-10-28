Персиковый пирог «Нежный»
Яркий, теплый и очень нежный персиковый пирог.
Ингредиенты:
Тесто
Мука пшеничная — 300 г
Сахарная пудра — 120 г
Масло сливочное — 160 г
Яйцо куриное — 2 шт
Йогурт (белый без добавок) — 100 г
Начинка
Молоко — 300 мл
Сахар — 110 г
Пудинг ванильный — 1 пач.
Йогурт (белый без добавок) — 150 г
Ванильный сахар (15 г) — 1 пакет.
Компот (персиковый или абрикосовый) — 1 бан.
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Размер формы 20Х28 см.
Рецепт приготовления:
Муку просеять с сахарной пудрой (естественно, можно использовать и обычный мелкий сахар).
Добавить порезанное на кусочки масло, пальцами сделать масляную крошку.
Добавить йогурт, яйца, замесить тесто. Так как мука бывает разная, в случае необходимости добавить еще ложку муки на стол, на котором месится тесто. Тесто должно быть мягким, не крутым.
Тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
250 мл молока закипятить, добавить сахар и ванильный сахар. В 50 мл холодного молока растворить пудинг.
Добавить пудинг к кипящему молоку, помешивая, довести до загустения.
Готовый пудинг попробуйте на сахар, в случае надобности добавьте еще по вкусу. В этом случае лучше использовать сахарную пудру. Пудинг остудить под пленкой, положенной на поверхность пудинга. Для ускорения процесса поставить чашку с пудингом в миску с холодной водой.
Тем временем персики (или абрикосы) вынуть из компота и откинуть их на сито. У меня компот из консервной банки весом 820 г.
Чуть большую половину теста распределить по дну формы и сделать бортики. Дно проколоть вилкой.
Взбить остывший пудинг с йогуртом.
На тесто выложить йогуртовую начинку, персики разрезать на дольки и разложить на начинку. Если будете делать абрикосовый пирог, то абрикосы разложить половинками.
Из остатков теста сделать полоски и разложить их на пирог в виде сетки.
Печь в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
Приятного чаепития.