Персиковый пирог «Нежный»



Яркий, теплый и очень нежный персиковый пирог.

Ингредиенты:

Тесто

Мука пшеничная — 300 г

Сахарная пудра — 120 г

Масло сливочное — 160 г

Яйцо куриное — 2 шт

Йогурт (белый без добавок) — 100 г

Начинка

Молоко — 300 мл

Сахар — 110 г

Пудинг ванильный — 1 пач.

Йогурт (белый без добавок) — 150 г

Ванильный сахар (15 г) — 1 пакет.

Компот (персиковый или абрикосовый) — 1 бан.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Размер формы 20Х28 см.

Рецепт приготовления:

Муку просеять с сахарной пудрой (естественно, можно использовать и обычный мелкий сахар).

Добавить порезанное на кусочки масло, пальцами сделать масляную крошку.

Добавить йогурт, яйца, замесить тесто. Так как мука бывает разная, в случае необходимости добавить еще ложку муки на стол, на котором месится тесто. Тесто должно быть мягким, не крутым.

Тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.

250 мл молока закипятить, добавить сахар и ванильный сахар. В 50 мл холодного молока растворить пудинг.

Добавить пудинг к кипящему молоку, помешивая, довести до загустения.

Готовый пудинг попробуйте на сахар, в случае надобности добавьте еще по вкусу. В этом случае лучше использовать сахарную пудру. Пудинг остудить под пленкой, положенной на поверхность пудинга. Для ускорения процесса поставить чашку с пудингом в миску с холодной водой.

Тем временем персики (или абрикосы) вынуть из компота и откинуть их на сито. У меня компот из консервной банки весом 820 г.

Чуть большую половину теста распределить по дну формы и сделать бортики. Дно проколоть вилкой.

Взбить остывший пудинг с йогуртом.

На тесто выложить йогуртовую начинку, персики разрезать на дольки и разложить на начинку. Если будете делать абрикосовый пирог, то абрикосы разложить половинками.

Из остатков теста сделать полоски и разложить их на пирог в виде сетки.

Печь в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития.